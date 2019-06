Unclaimed money! Is your name on this list?

LEGAL NOTICE REGARDING UNCLAIMED MONIES ON DEPOSIT WITH THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF HUMBOLDT

Pursuant to California Government Code §68084.1

PLEASE TAKE NOTICE that the following sums of money, which the Court has attempted to pay out to the following individuals or entities, has remained unclaimed for a period of three years or more. Pursuant to California Government Code Section 68084.1, these sums will become the property of the Court if not claimed on or before August 11, 2019.

Case # Name / Case Amount Fund

SC020143 Cayetana Brand $367.00 320001

SC080179 Anna Harrison $411.00 320001

SC090167 Sacher Heimann $544.00 320001

DR050748 Sara A. Simmons, Attny $1,300.00 320001

SC020646 William H. Sherrell $753.00 320001

CV180919Matter of: Quality Loan Service Corp.

$2,901.29320001

CV190027 Matter of: Vacant Land $67,984.75 320001

PR060070 Mary F. Morris $5,520.14 320001

TR1412705 Angela Galletta $28.00 320001

TR1416336 Karen Carter $17.00 320001

TR1500173 Joshua Borba $19.00 320001

TR1415736 Loretta Pollack $383.00 320001

TR1418025 Robert Lapiore $12.00 320001

TR1503225 Eva Kozak $14.00 320001

TR1503038 Tyler McDuffie-Sanchez $83.00 320001

TR1503156 David Best $161.00 320001

SC110324 Nicole Scace $390.00 320001

TR1504791 MerryAnn Phillips $237.00 320001

TR1508921 Kevin Penny $14.00 320001

TR1505980 Joseph Struss $50.00 320001

TR1513709 Jason Knight $78.00 320001

TR1500222 Petelo Ulutafonua $38.10 320001

TR1600529 Daniel Estopinal $300.00 320001

TR1600071 KC Williams $565.00 320001

Juror Amount Fund

Cox, John Duncan $10.20 110001

Davis, Stuart Duong $16.70 110001

Blevins, Jessie Don $21.80 110001

Cahill, Michael John Jr. $34.76 110001

Tully, Morgan A. $31.36 110001

Sproul, Danielle LeeAnn $1.36 110001

Mendoza, Selena Olivia $1.36 110001

Greenberg, Varda $2.38 110001

Larson, Mark A. $2.72 110001

Wilmington, David $61.36 110001

Edgar, David M. $3.06 110001

Doremus, Sylena Mae $15.00 110001

Doyle, Ray Lawrence $15.68 110001

Nelson, Judy Ann $16.70 110001

Gipson, Racheal $23.80 110001

Buehrer, Nicoel Yuvett $6.80 110001

Whitehead, Becky $9.52 110001

Hughes, Shanen Lee $10.20 110001

Grace, Catherine Gail $1.70 110001

Waterman, Casey Marie $17.38 110001

Allan, Tambra Korrie $19.76 110001

Alton, Steven $2.72 110001

Oliver, Morgan Bithell $77.68 110001

Ash, Cheryl Anne $4.08 110001

Morgan, Sebastian Lazo Jr. $15.68 110001

Jauregui, Philip Stephen $19.42 110001

Van Dort, Thomas Robert $18.06 110001

King, Robert James $19.76 110001

Giannini, Barbara J. $39.52 110001

Isaac, Justin Saine $18.74 110001

Jensen, Stacy Suzanne $3.40 110001

Nickerson, Nanette Rene $36.12 110001

Mirsky, Benita $75.00 110001

Nelson, Moriah Joy $30.68 110001

Sawatzky, Teresa $40.88 110001

Hussey, James David $9.52 110001

Garber, Barton R. $15.00 110001

Marsh, Christopher Cory $15.68 110001

Jaskar, Sam Eugene $16.70 110001

Gnauck, Gregory Brian $19.42 110001

Meahl, Thomas Luther $25.88 110001

Torgerson, Terrill Norman $3.06 110001

Still, Jennifer Leigh $17.38 110001

Diego, Garbiela Nichole $17.72 110001

Mallory, Joshua Lane $17.72 110001

Proctor, Brittany Carrie Mae $19.42 110001

Schlachter, Daniel Sands $19.42 110001

Taylor, Victoria Lynne $70.88 110001

Madsen, Nathan Reese $73.52 110001

Hill, Harriet L. $2.04 110001

Stevens, Sandra Donne $8.50 110001

Phelps, Kenneth Scott $16.02 110001

Adams, Jacqueline $16.70 110001

Path, Justin James $16.70 110001

Irwin, Sandralynn Nicole $16.70 110001

Banister, Carmen Christine $17.38 110001

Coleman, Shawn Lianne $20.78 110001

Dailey, Kathryn Eleanor $96.12 110001

Malloy, Patrick Michael $96.12 110001

Moore, David $25.00 110001

Raper, Matthew Thomas $19.76 110001

Lobue, Nicole Renee Scott $2.72 110001

Shaw, Kyle $9.52 110001

Gillette, Rebecca Ann $2.38 110001

Richards, David W. $22.82 110001

Silver, Elizabeth Rose $30.00 110001

Szumny, Diane $ 32.72 110001

Whitcomb, Margaret Mary $40.88 110001

Chilton, Karen L. $42.92 110001

Adams, Clifford Leroy Jr. $52.14 110001

Monroe, Jamie, Atkinson $2.04 110001

Johnson, Chryste $3.06 110001

Martin, Amy Lynn $5.10 110001

Bailey, Leonard Steven $35.06 110001

Oliver, Morgan Bithell $48.36 110001

Alm, Linda L. $3.40 110001

Daman, Crystal Nichole $2.38 110001

Evans, Christopher John $2.72 110001

Cox, Glenn Thomas Jr. $5.78 110001

Baker, Marsha Irene $ 6.12 110001

Martin, Steven Anthony $20.10 110001

Ross, Teri $23.50 110001

Mackey, Andrew James $4.76 110001

Janzen, Janalee Evans $16.36 110001

Komins, Daniel Louis $20.44 110001

Harris, Kevyn Nelson $15.34 110001

Pambianco, Teresa Sue $4.08 110001

Runyon, Pamela Joyce $16.02 110001

Nichols, Sonja Jelayne $17.72 110001

Pierce, Andrew Joel $15.64 110001

Larmore, Olivia Phyllis $21.46 110001

Huddleston, Kaitlin Marie $39.52 110001

Gildersleeve, Leslie Jay $2.38 110001

Lahaie, Robyn Alexandra $16.70 110001

Thompson, Richard $19.42 110001

Tretten, Scott C. $40.20 110001

Hapgood, Sarah Jon $3.40 110001

Aaron, Barry Ira $4.76 110001

Holland, Amy Joallen $15.34 110001

Vaughn, Andrea Jean $18.74 110001

Reichert, Robert Joseph $19.42 110001

Teigen, Michael Philip $56.22 110001

Bassett, Kay Marie $2.04 110001

Musser, Tylene Rashelle $2.04 110001

Allen, Brooks Beatty $3.06 110001

Lo, Tong $3.06 110001

Bruckner, Eric Richard $4.08 110001

Sobota, Mark Frank $4.76 110001

Ashford, Carl Anthony $15.30 110001

Gould, Daniel Cody $15.68 110001

Ackroyd, Jessica Lynn $16.02 110001

Torres, Sergio Jovan $20.10 110001

Monroe, Jamie Atkinson $1.02 110001

Warren, Megan Rennee $4.76 110001

Ramirez, Edith $4.08 110001

Glordano, Brandon Michael $40.20 110001

Ricker, Harold Gordon $5.44 110001

Wingate, James Garfield $15.68 110001

Sullivan, Shannon $17.04 110001

Solano, Josue Aljandro $87.20 110001

Ryder, Virginia Lynn $4.76 110001

Foster, William J. $5.78 110001

Barnes, Kent William $15.00 110001

Morgan, Sebastian Lazo Jr. $15.68 110001

White, Kirk Raymond $16.70 110001

Pifferini, Lisa Cathleen $ 20.10 110001

Kostick, Justin Paul $ 20.78 110001

Herr, Steven Edward $217.36 110001

Winkle, Angela Jeanne $1.36 110001

Rech, Shirley Mae $13.60 110001

Davis, Steven Jesse $15.00 110001

Melton, Sara Lynn $16.02 110001

Ruiz, Jeremi Paige $19.76 110001

Goss, Tanya A. $21.46 110001

Oliver, Morgan Bithell $24.18 110001

Fogg, Jennifer Marlaine $45.64 110001

Hicks, David Welford $47.04 110001

Grundhofer, Kevin Lyle $78.54 110001

Gipson, Rachael $18.06 110001

Baker, Anthony D. $3.06 110001

Telesky, Carol Williams $1.02 110001

Way, Christine L. $4.42 110001

Smith, Steven Alan $4.76 110001

Hamilton, Jacob Thomas $43.60 110001

Kenyon, Cristin Lindsey $5.44 110001

Cowdrey-Baker, Leanna Chrystyne $30.00 110001

Schuldt, Judith Ann $45.00 110001

Ekholdt, Robert Kenneth $1.36 110001

Lloyd, Tyler James $8.16 110001

Hatch, Thomas Lee $34.76 110001

Ruiz, Elena Nicole $5.10 110001

Reed, Marty Merion $5.10 110001

Kumec, Trevor Julian $18.06 110001

Andersen, Carissa Nicole $21.80 110001

Winkle, Kenneth R. $31.36 110001

Elprochko, Janiqua Alexandra $49.08 110001

Pickard, Benjamin Jacob $53.16 110001

Rodriquez, Amie Dannette $7.48 110001

Feivou, Clay William Jr. $8.16 110001

Kautter, Ivan Richard $15.00 110001

Melendy, Micah Joel $19.76 110001

Ditto, Michael Dean $30.68 110001

Minick, Thomas Norris $39.14 110001

Clyma, Heather Anne $3.40 110001

Summers, Tyler Kenneth $15.00 110001

Brotman, Darius Gabriel $19.08 110001

Christian, Garett James $1.02 110001

Hinojosa, Robert Marshall $15.00 110001

Shannon, Alexander Allen $16.02 110001

Voorhees, John Eric $22.48 110001

Gooch, Jennifer $1.36 110001

Wardlaw, Dennis Keith $3.06 110001

Wattle, Jo Maria $1.02 110001

Mueller, Mark Edward $1.36 110001

King, Erin Rae $1.70 110001

Shewmaker, Megan Laurel $1.70 110001

Boyle, Rebecca Lynn $5.44 110001

Hershberger, Benjamin Jame $1.02 110001

Tucker, Stephanie $2.04 110001

Osborne, Neal Edward $3.06 110001

Shewmaker, Megan Laurel $3.40 110001

Lovato, Susan $4.08 110001

Tyler, Norman Eugean $8.84 110001

Boyle, Rebecca Lynn $16.32 110001

Pieper, Scott Leon $30.68 110001

Cieslewitz, Joshua Paul $46.02 110001

Boyle, Rebecca Lynn $5.44 110001

Coleman, Bryan R. $33.40 110001

Moran, Ryan Patrick $17.38 110001

Mitchell, Adam Logan $15.00 110001

Scales, Roy Daniel $ 2.04 110001

Orr, Thomas Dylan $33.40 110001

Moore, Rita L. $31.36 110001

Holt, Hensley $3.40 110001

Carillo, Liann Nicole $16.02 110001

Wyatt, Gregory J. $17.38 110001

Foy, Krystal Stark $22.14 110001

Terheyden, Megan Marie $1.36 110001

Holt, Hensley $10.20 110001

Sleuter, Jeffery James $20.78 110001

Foy, Krystal Stark $66.42 110001

Lanning, Phillip Neal $0.34 110001

Shaw, Kyle $19.76 110001

Dick, Deanna Claire $17.04 110001

Vasquez, Janeth Valeria $1.36 110001

Baskin, James Russell $3.40 110001

Spivey, Amanda Brooke $4.76 110001

Ericksen, Vanessa Marie $5.44 110001

Baker, Marsha Irene $6.12 110001

Moore, Candace Dawn $15.00 110001

Vang, Xia $15.34 110001

Danielson-Haskell, Brooke $21.12 110001

Roslosnik, Andrea M. $1.02 110001

Rowe, Todd Raymond $1.36 110001

Vasquez, Janeth Valeria $2.72 110001

Krakowski, Zane Dylan $2.72 110001

Baskin, James Russell $3.40 110001

Mena, Samantha Taina $5.44 110001

Dunwoody, Bailey Lynn $15.00 110001

Forman, Lisa Marie $15.00 110001

Cook, Michele Ann $16.02 110001

Hooper, Cynthia Ellen $16.36 110001

Pool, Mark A. $19.42 110001

Danielson-Haskell, Brooke $21.12 110001

Pahk, David John $22.82 110001

Robertson, Darlene Eleanor $16.36 110001

Castro, John Vincent $1.02 110001

Walker, Laura Dawn $ 1.36 110001

Zwiker, Ma Beth $1.36 110001

Hivick, Kevin William Jr. $3.74 110001

Marchi, Stephen Paul $16.36 110001

Seibert, Virginia Elaine $ 9.04 110001

Schlundt, Mark Edward $ 30.00 110001

Baskin, James Russell $ 30.60 110001

Bruckner, Eric Richard $ 3.06 110001

Way, Christine L. $8.84 110001

Davis, Mary Elizabeth $1.36 110001

Velenti, Toni $18.74 110001

Bailey, Letitia Gale $2.72 110001

Montgomery, Gloria Jean $15.00 110001

Evans, Laurence Charles Jr. $2.04 120001

Wallace, Laurie L. $4.42 120001

Elordi, Grant Michael $17.72 120001

Besanceney, Mary $21.80 120001

Williams, Kaileigh Niccole $152.60 120001

Huey, Frank Leong $2.04 120001

Blier, Aimee Quinn $3.06 120001

Huey, Frank Leong $4.76 120001

Ben, Jennifer Delores $20.10 120001

Boushey, Douglas James $2.04 120001

Uber, Loral Rose $3.74 120001

Hamblin, Edith Ann $18.40 120001

Spellenberg, Lisa M. $4.42 120001

Adams, Theresa Marie $32.04 120001

Adams, Theresa Marie $16.02 120001

In order to make a claim for these funds, submit a completed claim form to the Court Executive Officer no later than 2:00pm Thursday July 11, 2019 at the Humboldt County Courthouse: 825 Fifth Street, Room 231, Eureka, CA 95501. Claim forms may be obtained on the Court’s website: https://www.humboldt.courts.ca.gov/index.htm.

6/12, 6/19